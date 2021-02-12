Хосеп Гвардиола не обиделся на подопечного.

Украинская журналистка, блогер и жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан рассказала, как Пеп Гвардиола стал объектом шуток Саши.

Об этом стало известно из интервью Седан для Вацко Live.

"Недавно фидбек был от Гвардиолы. У него был день рождения - 50 лет. Зина подошел его поздравить. Зина - это Зина. Сначала комплименты, лучшие пожелания, но должна же быть ложка дегтя в бочке с медом. Зина ему в конце говорит, мол, уже 50, старость. Травит в своем стиле. Пеп на него посмотрел и говорит: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо". Как-то так", - поделилась интересной историей Седан.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 15 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже семь раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Будрин Артем