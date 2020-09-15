Заря проводит домашние матчи на Славутич-Арене / фото ФК Заря

Об этом сообщил официальный сайт "Зари".

Встреча пройдет 20 сентября на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало - в 17.00.

Читайте такжеУ одного из лидеров Зари выявили коронавирус

Посетить матч могут три тысячи болельщиков - 25% от вместимости стадиона.

Покупка билетов будет осуществляться только онлайн и с заполнением своих данных. На входе в стадион нужно будет предъявить документы. Во время игры необходимо соблюдать карантинные меры - быть в маске, соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Билеты на игру будут продаваться по цене 50 и 100 гривен.

Возвращение болельщиков на трибуны: хронология

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь