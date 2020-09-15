Болельщики смогут посетить матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Шахтером".
Об этом сообщил официальный сайт "Зари".
Встреча пройдет 20 сентября на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало - в 17.00.
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Посетить матч могут три тысячи болельщиков - 25% от вместимости стадиона.
Покупка билетов будет осуществляться только онлайн и с заполнением своих данных. На входе в стадион нужно будет предъявить документы. Во время игры необходимо соблюдать карантинные меры - быть в маске, соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Билеты на игру будут продаваться по цене 50 и 100 гривен.
Возвращение болельщиков на трибуны: хронология
- В конце июля в Украине впервые с марта в рамках УПЛ прошли матчи со зрителями.
- 1 августа Кабмин разрешил пускать зрителей на все футбольные матчи, однако уже 20 августа решение было пересмотрено в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В итоге матчи 1-го тура УПЛ и игра за Суперкубок Украины прошли при пустых трибунах. Также при пустых трибунах сборная Украины принимала Швейцарию в Лиге наций.
11 сентября Минздрав разрешил проводить в Украине международные матчи со зрителями, но с важным условием.
В рамках 2-го тура УПЛ два матча прошли с болельщиками: "Колос" - "Львов" (12 сентября в Ковалевке) и "Минай" - "Александрия" (13 сентября в Ужгороде).
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