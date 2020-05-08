Киев не подходит: Заря предложила два города для проведения всех матчей топ-шестерки УПЛ

Луганский клуб не поддержал идею проводить все поединки в столице.

Луганская "Заря" обратилась к Украинской Премьер-лиге и Украинской ассоциации футбола с предложением доиграть девять туров чемпионата в первой шестерке в Днепре и Запорожье.

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Письмо опубликовала пресс-служба клуба.

"Заря" не поддержала инициативу "Десны" - черниговский клуб ранее предложил завершить сезон в топ-6 на трех стадионах в Киеве.

"Проведение всех матчей в Киеве ставит команды первой шестерки в неравные финансовые условия, при которых "Заря" должна будет решать самостоятельно за свои деньги вопрос места проживания, питания, тренировок и восстановления команды. "Десна" не предложила решение этих важных вопросов.

Наличие в Киеве трех стадионов, пригодных к проведению матчей уровня УПЛ, не может быть решающим фактором, в том числе учитывая нивелирование преимущества своего поля при проведении матчей без зрителей.

По этому критерию, по нашему мнению, самым целесообразным будет проведение матчей на действительно нейтральных полях: стадионах "Арена Днепр" и "Метеор" в Днепре и стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Города Днепр и Запорожье имеют достаточную инфраструктуру для тренировок команд, их комфортного проживания, питания", - сказано в письме.

"Заря" отметила, что Запорожье - не родной город для луганчан, поэтому они будут иметь те же расходы, что и другие участники. Кроме того, в этих городах нет большого количества зараженных коронавирусом.

Клуб добавил, что в случае отсутствия согласованности в данном вопросе между всеми участниками, следует досрочно завершить сезон, учитывая положение команд после 23-х туров УПЛ. В настоящий момент "Заря" занимает второе место в турнирной таблице, опережая "Динамо" за счет лучшего результата в личных встречах.

УНИАН ранее сообщал о том, что стали известны подробности медицинского протокола для возобновления тренировок клубов УПЛ.