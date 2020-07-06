"Предвзятое отношение": Заря заявила о несправедливом судействе
Луганская "Заря" опубликовала заявление, в котором настаивает на несправедливом судействе арбитров Украинской Премьер-лиги.
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Текст опубликован на официальном сайте и в соцсетях клуба.
"В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб "Заря" страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса", - сказано в сообщении.
Далее клуб привел ряд ситуаций, в которых, по мнению представителей "Зари", арбитры принимали ошибочные решения.
Судейский произвол по-украински В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб «Заря» страдает от...Опубликовано FC Zorya Luhansk Понедельник, 6 июля 2020 г.
"Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги и отстает от киевского "Динамо" и черниговской "Десны" на одно очко.
УНИАН ранее сообщал о том, что спорный пенальти лишил "Зарю" победы над "Александрией".
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