"Предвзятое отношение": Заря заявила о несправедливом судействе

Луганский клуб представил примеры спорных эпизодов.

Луганская "Заря" опубликовала заявление, в котором настаивает на несправедливом судействе арбитров Украинской Премьер-лиги.

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Текст опубликован на официальном сайте и в соцсетях клуба.

"В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб "Заря" страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса", - сказано в сообщении.

Далее клуб привел ряд ситуаций, в которых, по мнению представителей "Зари", арбитры принимали ошибочные решения.

Судейский произвол по-украински В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб «Заря» страдает от... Опубликовано FC Zorya Luhansk Понедельник, 6 июля 2020 г.

"Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги и отстает от киевского "Динамо" и черниговской "Десны" на одно очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что спорный пенальти лишил "Зарю" победы над "Александрией".

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