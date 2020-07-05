Обогнать Динамо не удалось: спорный пенальти лишил Зарю победы над Александрией (видео)

Луганчане вели в счете, но александрийцы смогли добыть ничью.

В воскресенье, 5 июля, луганская "Заря" принимала "Александрию" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Поединок завершился вничью - 2:2.

На 18-й минуте отличился Лучкевич - арбитр Монзуль засчитала гол после помощи VAR. Перед перерывом Хомченовский нанес дальний обводящий удар и сравнял счет - 1:1.

После перерыва "Заря" заработала пенальти - судье вновь помогла система VAR. Наказание реализовал Юрченко.

Ключевой эпизод произошел на 77-й минуте. Во время атаки александрийцев защитник "Зари" Абу Ханна придерживал соперника. Монзуль отправилась смотреть видеоповтор, после чего зафиксировала фол защитника и назначила пенальти в ворота "Зари", который реализовал Третьяков, установив окончательный счет.

"Заря" в случае победы могла обойти в турнирной таблице "Динамо", но в итоге луганчане остались четвертыми и отстают от киевлян на один пункт. "Александрия" (44 очка) идет на пятой позиции.

"Заря" - "Александрия" - 2:2

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пенальти) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (пенальти)

"Заря": Мацапура, Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Громов (Перович, 78), Кабаев

"Александрия": Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух, Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук, Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)

Предупреждения: Чеберко, Абу Ханна - Безбородько, Банада, Панькив

УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" разгромила "Колос" и вышла на второе место в УПЛ.

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