Обогнать Динамо не удалось: спорный пенальти лишил Зарю победы над Александрией (видео)
В воскресенье, 5 июля, луганская "Заря" принимала "Александрию" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.
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Поединок завершился вничью - 2:2.
На 18-й минуте отличился Лучкевич - арбитр Монзуль засчитала гол после помощи VAR. Перед перерывом Хомченовский нанес дальний обводящий удар и сравнял счет - 1:1.
После перерыва "Заря" заработала пенальти - судье вновь помогла система VAR. Наказание реализовал Юрченко.
Ключевой эпизод произошел на 77-й минуте. Во время атаки александрийцев защитник "Зари" Абу Ханна придерживал соперника. Монзуль отправилась смотреть видеоповтор, после чего зафиксировала фол защитника и назначила пенальти в ворота "Зари", который реализовал Третьяков, установив окончательный счет.
"Заря" в случае победы могла обойти в турнирной таблице "Динамо", но в итоге луганчане остались четвертыми и отстают от киевлян на один пункт. "Александрия" (44 очка) идет на пятой позиции.
"Заря" - "Александрия" - 2:2
Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пенальти) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (пенальти)
"Заря": Мацапура, Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Громов (Перович, 78), Кабаев
"Александрия": Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух, Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук, Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)
Предупреждения: Чеберко, Абу Ханна - Безбородько, Банада, Панькив
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