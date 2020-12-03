"Заре" предстоит важная игра с клубом из Англии.

3 декабря на "Славутич-Арене" в Запорожье состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между луганской "Зарей" и английским "Лестером".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Заря - Лестер.

Заря - Лестер: где смотреть матч

"Заря"

В чемпионате Украины на этих выходных "Заря" на выезде уверенно обыграла "Минай". Матч завершился победой луганчан со счетом 3:0. Гол плюс пас в составе луганчан на свой счет записал Владислав Кочергин, который претендовал на звание лучшего игрока 11-го тура УПЛ. После этого матча "Заря" набрала 14 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

В Лиге Европы после четырех туров "Заря" имеет в активе 3 очка, занимая последнее место в группе G, но при этом украинский клуб все еще сохраняет шансы на второе место и выход в плей-офф Лиги Европы. В предыдущем туре "Заря" со счетом 3:0 в гостях разгромила АЕК. Для команды Виктора Скрипника ситуация таковая, что только осечка "Браги" в Греции при своих успехах может дать ей желаемый результат.

Сегодня "Заре" надо продемонстрировать запредельную мотивацию, желание и волю к победе. Только в этом случае "Заря" действительно сможет рассчитывать на позитивный исход для себя.

Заря - Лестер: прогноз букмекеров

"Лестер"

Английский "Лестер" в родном чемпионате накануне довольно-таки неожиданно уступил аутсайдеру "Фулхему" со счетом 1:2. Но при этом команда сохраняет высокое 4-е место в таблице топ-чемпионата, а это говорит о высоком уровне команды: у "лисов" 18 очков после десяти стартовых туров.

В Лиге Европы все свои турнирные задачи подопечные Брендана Роджерса уже решили, что может как-то снизить игровую мотивацию игроков. "Лестер" набрал 10 очков и уже гарантировал себе выход из группы. Но не стоит забывать о классе игроков английской команды, который может стать решающим.

Кто не сыграет?

Из потерь "Зари" стоит отметить дисквалификацию Виталия Вернидуба, который точно не поможет своей команде. Также "Заря" не сможет в этом матче рассчитывать на Цвека, Хомченовского и Руфати из-за травм.

У гостей точно не будет играть травмированный Амартей, а также лидеры команды Шмейхель и Варди - они вовсе не прилетели в Украину.

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Назарина, Фаворов, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Громов, Гладкий, Кабаев.

"Лестер": Ворд, Перейра, Морган, Эванс, Томас, Менди, Чаудри, Перес, Прат, Олбрайтон, Ихеаначо.

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, это позволяет думать позитивно. Как говорится, никто не имеет права запретить нам мечтать, но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь, чтобы они стали реальностью. Понимаем, с каким соперником играем, знаем свое турнирное положение, но все зависит только от нас.Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но все решается исключительно на поле, каждая игра - это новый вызов. Матч в Греции показал, что мы провели качественную работу над ошибками. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше".

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс:

"Хотим выигрывать каждый матч. Это уникальная возможность для молодых игроков проявить себя, их цель показать себя на таком уровне и доказать, что они в деле. Мы оставили дома нескольких ключевых игроков, они с нами не прилетели. Те игроки, которые не прибыли, они нам важны в национальном чемпионате и в других состязаниях, поэтому было принято такое решение дать им небольшой отдых перед ключевыми играми. Все остальные игроки имеют хороший настрой на игру, все рвутся играть, молодые игроки должны будут показать свои способности".

Арбитр

Матч будет обслуживать судейская бригада из Норвегии, которую возглавляет 32-летний Эспен Эскос.

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Автор: Олег Давыгора