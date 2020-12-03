Виктор Скрипник хотел бы, чтобы "Заря" только сейчас начинала свое выступление в Лиге Европы.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу команды над "Лестером" в 5-м туре Лиги Европы (1:0).

Своими эмоциями Скрипник поделился в эфире телеканала "Футбол 1".

"Не каждый день мы обыгрываем команды из АПЛ. Конечно, приятно. Ребята - молодцы. Чуть-чуть огорчило, что "Брага" выиграла. А так сегодня было видно желание, не боялись, играли в то, во что договаривались. Это хороший соперник с качественными футболистами, но мы искали свой шанс и дождались его, не пропустили. Больше позитива, чем негатива. Хотели выиграть, чего и добились", - подчеркнул Скрипник.

Читайте такжеЗаря обыграла Лестер, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы (видео)

"Мы рады. Но так случилось, что выиграли только две игры. Остается одна, которая никакой роли не играет - только престиж. Мы не каждый год играем в еврокубках, нужно наслаждаться этими играми. Европа - это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем", - добавил тренер "Зари".

Скрипник также отметил, что "лучше бы "Заря" только сейчас начинала этот турнир".

Заря - Лестер: итоги матча

"Заря" потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы из-за результата параллельного матча, в котором "Брага" обыграла АЕК со счетом 4:2.

После пяти туров у "Лестера" и "Браги" - по 10 очков, у "Зари" - 6 очков, у АЕКа - 3.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Лестер".

"Заря" впервые в истории клуба забила в еврокубках сопернику из Англии.

Луганский клуб сумел сохранить свои ворота сухими во втором матче Лиги Европы подряд.

В заключительном туре "Заря" 10 декабря сыграет в гостях с "Брагой".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь