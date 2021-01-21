Туринский суперклуб в девятый раз истории выиграл трофей.

"Ювентус" победил "Наполи" в матче за Суперкубок Италии и завоевал трофей.

Встреча прошла на стадионе "Мапио" в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринцев со счетом 2:0.

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Оба мяча "Ювентус" забил после перерыва - Криштиану Роналду открыл счет в матче, а Альваро Мората отличился в компенсированное время. Неаполитанцы могли сравнять счет при счете 1:0, но Лоренцо Инсинье промахнулся с пенальти.

"Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии в девятый раз и выиграл первый трофей под руководством Андреа Пирло.

"Ювентус" - "Наполи" - 2:0

Голы: Роналду, 64, Мората, 90+5

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Кьеза (Бернардески, 46), Артур, Бентанкур (Рабио, 83), Маккенни, Кулусевски (Мората, 81), Роналду

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Политано, 84), Демме (Льоренте, 84), Бакайоко (Эльмас 67), Лосано, Зьелински, Инсинье, Петанья (Мертенс, 72)

Нереализованный пенальти: Инсинье, 80

Суперкубок Италии: цифры

"Ювентус" является рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Италии. У туринцев 9 трофеев, тогда как у ближайшего преследователя "Милана" - 7.

"Ювентус" играл в матче за Суперкубок в девятый раз подряд и выиграл в пяти случаях.

Для "Наполи" это был четвертый матч за Суперкубок. У неаполитанцев - 2 победы и 2 поражения.

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Автор: Антон Дударь