Главным арбитром матча ЛЧ "Ювентус" – "Динамо" будет Стефани Фраппар из Франции.

УЕФА назначил на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Динамо" Киев судейскую бригаду из Франции во главе со Стефани Фраппар.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Это будет первый случай в истории Лиги чемпионов, когда женщина будет главным арбитром встречи. Ее ассистентами назначены Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвертый арбитр – Карим Абед.

Арбитр ВАР – Бенуа Майо, его ассистент – Вилли Делажо.

Стефани Фраппар: какие еврокубки она судила

Стефани Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет обслуживать поединок Лиги чемпионов в качестве главного арбитра. Ранее она работала на трех матчах Лиги Европы (один из которых — матч Лестера и Зари), а также на Суперкубке УЕФА-2019, который разыгрывали между собой Челси и Ливерпуль.

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Ювентус - Динамо: перед матчем

Матч "Ювентус" - "Динамо" пройдет в среду на туринском Juventus Stadium и начнется в 22.00 по киевскому времени.

В нынешнем розыграше подопечные Мирчи Луческу уступили Старой Синьоре на НСК "Олимпийский" в Киеве - 0:2.

В прошлом туре киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.

"Динамо" перед встречей с "Ювентусом" в УПЛ переиграло полтавскую "Ворсклу", а туринцы в своем чемпионате не сумели одолеть скромный "Беневенто".

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Автор: Олег Давыгора