В первые 45 минут игры был забит один гол.

В Турине завершился первый тайм матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо". Киевляне проигрывают со счетом 0:1.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.

В первые 20 минут матча Георгий Бущан спасал "Динамо" после опасного удара головой от Уэстона Маккенни, а затем после удара с близкого расстояния от Альваро Мораты. Однако на 21-й минуте Бущан сыграл неуверенно, не справившись с ударом головой от Федерико Кьезы.

На 31-й минуте "Ювентус" мог увеличить свое преимущество, но после удара Криштиану Роналду киевлян спасла перекладина.

Концовка тайма прошла с преимуществом "Динамо", и у киевлян был прекрасный шанс сравнять счет - Беньямин Вербич сделал скидку на Виктора Цыганкова, но на его удар метров с семи среагировал Войцех Щенсны.

Отметим, что впервые в истории ЛЧ матч судит женщина-арбитр - француженка Стефани Фраппар.

"Ювентус" - "Динамо" - 1:0 (после первого тайма)

Гол: Кьеза, 21

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Автор: Антон Дударь