Бывший наставник "Зари" Юрий Вернидуб стал чемпионом Молдовы с тираспольским "Шерифом".

Украинский тренер Юрий Вернидуб досрочно стал чемпионом Молдовы с тираспольским "Шерифом".

12 мая "Шериф" уничтожил со счетом 6:0 клуб "Милсами" и отпраздновал успех. Таким образом, за четыре тура до финиша соревнований "желто-черные" гарантировали себе отрыв от ближайшего преследователя на 13 очков. Особенно триумф сладок для Вернидуба, поскольку это первый его трофей в карьере.

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Вдобавок, подопечные украинского тренера обновили свой рекорд по количеству забитых голов в течение чемпионата - сейчас эта цифра достигает 104. Заметим, что "Шериф" 19-й раз стал чемпионом Молдовы.

Юрий Вернидуб: главные моменты тренерской карьеры

55-летний специалист возглавил "Шериф" после работы в солигорском "Шахтере". С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года Вернидуб тренировал "Шахтер" и стал финалистом Суперкубка Беларуси.

До этого Вернидуб девять лет возглавлял луганскую "Зарю". Главными достижениями в клубе для тренера стали выход в финал Кубка Украины-2015/16 и бронза УПЛ сезона-2016/17.

Дважды Вернидуб становился тренером года в Украине (2016, 2018).

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Автор: Артем Будрин