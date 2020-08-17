Главный тренер Ливерпуля Клопп сделал неожиданное заявление о дальнейшей карьере
14:44, 17 августа 2020Футбол
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Юрген Клопп собирается взять паузу и задуматься о том, стоит ли продолжать карьеру.
Юрген Клопп работает в Ливерпуле с 2015 года / фото REUTERS
Один из лучших тренеров мира Юрген Клопп заявил, что хочет отдохнуть от футбола после окончания контракта с "Ливерпулем".
Клоппа цитирует sportbuzzer.de.
"Я сделаю перерыв на год и задам себе вопрос: "Скучаю ли я по футболу?". Если ответ будет отрицательным, то Юрген Клопп как тренер закончился", - сказал немецкий специалист.
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Он также рассказал, о чем не будет скучать в футболе:
"Если однажды я перестану тренировать, то по одному не буду скучать точно - по невероятному напряжению непосредственно перед игрой".
Контракт Клоппа с "Ливерпулем" истечет в 2024 году.
Юрген Клопп: пять лет в "Ливерпуле"
- Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года.
- С "красными" он выиграл четыре трофея: Лигу чемпионов (2018-2019), чемпионат Англии (2020 - "Ливерпуль" взял чемпионство впервые за 30 лет), Суперкубок УЕФА (2019) и Клубный чемпионат мира (2019).
- В 2019 году Клопп был признан лучшим тренером мира по итогам года по версиям FIFA и Globe Soccer Awards.
- В этом году немецкий тренер получил награду лучшему наставнику сезона в АПЛ.
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