Главный тренер Ливерпуля Клопп сделал неожиданное заявление о дальнейшей карьере

Юрген Клопп собирается взять паузу и задуматься о том, стоит ли продолжать карьеру.

Один из лучших тренеров мира Юрген Клопп заявил, что хочет отдохнуть от футбола после окончания контракта с "Ливерпулем".

Клоппа цитирует sportbuzzer.de.

"Я сделаю перерыв на год и задам себе вопрос: "Скучаю ли я по футболу?". Если ответ будет отрицательным, то Юрген Клопп как тренер закончился", - сказал немецкий специалист.

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Он также рассказал, о чем не будет скучать в футболе:

"Если однажды я перестану тренировать, то по одному не буду скучать точно - по невероятному напряжению непосредственно перед игрой".

Контракт Клоппа с "Ливерпулем" истечет в 2024 году.

Юрген Клопп: пять лет в "Ливерпуле"

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года.

С "красными" он выиграл четыре трофея: Лигу чемпионов (2018-2019), чемпионат Англии (2020 - "Ливерпуль" взял чемпионство впервые за 30 лет), Суперкубок УЕФА (2019) и Клубный чемпионат мира (2019).

В 2019 году Клопп был признан лучшим тренером мира по итогам года по версиям FIFA и Globe Soccer Awards.

В этом году немецкий тренер получил награду лучшему наставнику сезона в АПЛ.

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Автор: Антон Дударь