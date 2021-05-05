Йенс Леманн опрометчиво отправил смс с телефона.

Бывшего вратаря "Арсенала", "Милана", дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Йенса Леманна погнали из Совета директоров берлинской "Герты" после того, как его шутка на расистскую тематику попала в Интернет.

Об этом сообщает The Athletic.

51-летний специалист, который еще во время своей игровой карьеры заработал прозвище "Безумный Йенс" за потрясающие сейвы, имел неосторожность отправить смс по телефону по неправильному адресу.

Леманн во время противостояния между "Манчестер Сити" и ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов прислал чернокожему эксперту Sky Germany Деннису Аого риторический вопрос:

"Денниса позвали чисто символически, чтобы в студии был черный парень?"

Очевидно, смс адресовалась не Деннису, но по ошибке поступила ему. Обиженный Аого опубликовал в социальной сети снимок с экрана сообщения и подписал:

"Ого, ты это серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне".

Впоследствии Леманн извинился у Денниса в Твиттере. Однако президент "Герты" таки уволил Йенса мотивируя это тем, что его команда не потерпит проявления расизма в любой форме. Напомним, что недавно берлинский клуб выгнал тренера вратарей за высказывания о мигрантах и ЛГБТ.

Отметим, что Леманн дважды признавался лучшим вратарем Европы по версии УЕФА - в 1996 и 2006 годах. В придачу он попадал в символическую сборную ЧМ-2006. Также выдающийся немец был основным голкипером "непобедимого Арсенала" в сезоне 2003/2004.

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Автор: Артем Будрин