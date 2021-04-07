Команда из Берлина "Герта" уволила тренера вратарей Жолту Петри, который позволил себе подвергнуть критике политику ЕС на счет мигрантов и представителей сексуальных меньшинств.
Об этом сообщает официальный сайт "Герты".
Венгерский специалист свои мысли озвучил в интервью изданию Magyar Nemzet.
Тренер признался, что ему невдомек почему его соотечественник, голкипер "Лейпцига" Петер Гулачи поддержал гомосексуалистов, трансгендеров и лиц другой сексуальной ориентации, и заявил, что "не понимает, как Европа могла так морально скатиться".
"Либералы навязывают свое мнение. Если вам не нравится миграция, потому что в Европе полно преступников, тогда они обвинят вас в расизме", - считает Петри.
После резонансного интервью "Герта" прекратила сотрудничество с тренером.
Сам Жолта уже пожалел и даже принес свои извинения.
"Хочу подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я очень сожалею о своем заявлении о миграционной политике и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежища и которых я оскорбил. Мне очень нравилось работать в "Герте", и я уважаю это решение", - прокомментировал Петри.
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