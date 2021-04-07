Жолта Петри уже извинился за свои высказывания.

Команда из Берлина "Герта" уволила тренера вратарей Жолту Петри, который позволил себе подвергнуть критике политику ЕС на счет мигрантов и представителей сексуальных меньшинств.

Об этом сообщает официальный сайт "Герты".

Венгерский специалист свои мысли озвучил в интервью изданию Magyar Nemzet.

Тренер признался, что ему невдомек почему его соотечественник, голкипер "Лейпцига" Петер Гулачи поддержал гомосексуалистов, трансгендеров и лиц другой сексуальной ориентации, и заявил, что "не понимает, как Европа могла так морально скатиться".

"Либералы навязывают свое мнение. Если вам не нравится миграция, потому что в Европе полно преступников, тогда они обвинят вас в расизме", - считает Петри.

После резонансного интервью "Герта" прекратила сотрудничество с тренером.

Сам Жолта уже пожалел и даже принес свои извинения.

"Хочу подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я очень сожалею о своем заявлении о миграционной политике и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежища и которых я оскорбил. Мне очень нравилось работать в "Герте", и я уважаю это решение", - прокомментировал Петри.

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Автор: Будрин Артем