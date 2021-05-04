Команда Пепа Гвардиолы повторно обыграла ПСЖ, а Александр Зинченко провел великолепный матч.

"Манчестер Сити" стал первым финалистом Лиги чемпионов 2020-2021. Ответный матч 1/2 финала между "горожанами" и ПСЖ прошел на "Этихад Стэдиум" в Манчестере, где перед игрой выпал снег.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в основном составе "Ман Сити" и уже в начале матча оказался в центре событий. Мяч попал в плечо Зинченко в штрафной "Сити", и арбитр решил поставить пенальти. Украинец отреагировал эмоционально, а рефери после просмотра видеоповтора справедливо отменил свое решение.

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А через пару минут Зинченко поучаствовал в голевой атаке. Эдерсон своим пасом запустил украинца по левому флангу, Зинченко отпасовал под удар Кевину де Брюйне, тот попал в соперника, но Рияд Марез успешно сыграл на добивании.

ПСЖ мог отыграться, но после удара Маркиньоса мяч попал в перекладину, а следом после ошибки Эдерсона Анхель ди Мария простил хозяев, пробив рядом со штангой.

В начале второго тайма Зинченко спас "Сити", в подкате заблокировав удар Неймара из отличной позиции.

А на 63-й минуте "Сити" забил во второй раз. Зинченко своим пасом на де Брюйне начал контратаку "горожан". Завершил ее Марез, который замкнул прострел Фила Фодена.

Вскоре гости еще и остались в меньшинстве - ди Мария отмахнулся ногой, ударив Фернандиньо, и получил прямую красную.

На этом все вопросы о финалисте были окончательно сняты, а "Сити" мог забить еще раз, но после удара Фодена мяч попал в штангу.

"Манчестер Сити" - ПСЖ - 2:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Марез, 11, 63

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Фоден (Агуэро, 86), де Брюйне (Жезус, 82), Марез, Бернарду Силва (Стерлинг, 82)

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Маркиньос, Эррера (Дракслер, 62), Паредес (Данилу, 75), Верратти, Ди Мария, Икарди (Кин, 62), Неймар

Предупреждения: Зинченко, де Брюйне - Эррера, Верратти, Кимпембе, Данилу

Удаление: ди Мария, 69

"Манчестер Сити" - ПСЖ: итоги матча

"Манчестер Сити" впервые в истории клуба вышел в финал ЛЧ.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Рияд Марез (оценка - 9.8). У Александра Зинченко - 7.5 (четвертая лучшая оценка в команде).

Пеп Гвардиола вышел в финал ЛЧ впервые с 2011 года и в третий раз в карьере.

Рияд Марез забил три гола в двух полуфинальных матчах с ПСЖ.

В финале 29 мая "Ман Сити" сыграет с победителем противостояния "Челси" и "Реала", который станет известен 5 мая.

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Автор: Антон Дударь