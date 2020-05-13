цей матеріал доступний українською

Угрожал заразить коронавирусом: знаменитый экс-футболист пожаловался на оскорбления подростка в сети (фото)

13:19, 13 мая 2020
Футбол
172 0
Йан Райт завершил карьеру в 2000 году / фото: internewscast.com

Бывший нападающий сборной Англии и лондонского "Арсенала" Йан Райт пожаловался на оскорбления, расизм и угрозы в свой адрес со стороны болельщика Патрика О’Брайена.

Подросток оскорблял Райта в личных сообщениях в Instagram.

Читайте такжеКолумбийский футболист на карантине спасает корову, изнасилованную наркоманами (фото)

"Я знаю, что не должен обращать на это внимание, но эти сообщения все равно задевают меня очень сильно. Это же ребенок! "Ты е*аная обезьяна", "Ниггер". Это личные сообщения, которые Патрик О’Брайен прислал мне в Instagram. Этот парень имеет возможность писать все это мне и ни о чем не беспокоиться", - написал Райт в Twitter.

Кроме этого, подросток угрожал 56-летнему Райту заразить его коронавирусом, если заболеет сам.

"Тебе же примерно 65 лет. Если у меня будет коронавирус, я покашляю тебе прямо в лицо и подпишу тебе смертный приговор. Если я встречу тебя, то отправлю в могилу", - писал О'Брайен.

В сети поддержали экс-футболиста, а мужчина, представившийся полицейским, даже предложил передать сведения в соответствующее управление полиции.

Также в поддержку Райта выступил "Арсенал".

"Расизму нет места в футболе и в обществе в целом. Мы не будем терпеть расизм ни в одной из форм его проявления и гордимся разнообразием людей в нашей семье. Мы всегда будем с тобой, Иан", - говорится в сообщении пресс-службы "Арсенала" в Twitter.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболиста "Динамо" допросили в прокуратуре из-за угроз убить жену.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter