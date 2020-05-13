Угрожал заразить коронавирусом: знаменитый экс-футболист пожаловался на оскорбления подростка в сети (фото)

Легендарный Йан Райт возмущен расизмом и угрозам в свой адрес.

Бывший нападающий сборной Англии и лондонского "Арсенала" Йан Райт пожаловался на оскорбления, расизм и угрозы в свой адрес со стороны болельщика Патрика О’Брайена.

Подросток оскорблял Райта в личных сообщениях в Instagram.

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"Я знаю, что не должен обращать на это внимание, но эти сообщения все равно задевают меня очень сильно. Это же ребенок! "Ты е*аная обезьяна", "Ниггер". Это личные сообщения, которые Патрик О’Брайен прислал мне в Instagram. Этот парень имеет возможность писать все это мне и ни о чем не беспокоиться", - написал Райт в Twitter.

Кроме этого, подросток угрожал 56-летнему Райту заразить его коронавирусом, если заболеет сам.

"Тебе же примерно 65 лет. Если у меня будет коронавирус, я покашляю тебе прямо в лицо и подпишу тебе смертный приговор. Если я встречу тебя, то отправлю в могилу", - писал О'Брайен.

I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u — Ian Wright (@IanWright0) May 11, 2020

В сети поддержали экс-футболиста, а мужчина, представившийся полицейским, даже предложил передать сведения в соответствующее управление полиции.

Также в поддержку Райта выступил "Арсенал".

"Расизму нет места в футболе и в обществе в целом. Мы не будем терпеть расизм ни в одной из форм его проявления и гордимся разнообразием людей в нашей семье. Мы всегда будем с тобой, Иан", - говорится в сообщении пресс-службы "Арсенала" в Twitter.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболиста "Динамо" допросили в прокуратуре из-за угроз убить жену.