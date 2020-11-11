Состав молодежной сборной U-21 покинул вратарь «Динамо» Киев Руслан Нещерет, чей тест на коронавирус показал позитивный результат.
13 ноября молодежная сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-U21. Накануне этой встречи все футболисты и тренерский штаб национальной команды сдали тесты на коронавирус, сообщается на сайте УАФ.
По итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у трех игроков: голкипера киевского "Динамо" Руслана Нещерета, а также у футболистов "Мариуполя" Артема Бондаренко и Даниила Сикана.
Таким образом, в расположении у главного тренера молодежки Руслана Ротаня остались 20 футболистов, которые и продолжат подготовку к матчу.
Поединок Мальта - Украина начнется 13 ноября в 18:00 по Киеву.
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Коронавирус в "Динамо": главное
- Первые случаи коронавируса были выявлены в "Динамо" еще в августе. Тогда заразились два игрока киевлян - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.
- В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- Позже количество заболевших игроков "Динамо" значительно выросло.
- Перед недавним матчем "Шахтером" COVID-19 также подтвердился у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всего с "горняками" из-за заражения не сыграли 12 футболистов - помимо Супряги, Шепелева и Леднева это Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Георгий Бущан и Денис Бойко.
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