Руслана Нещерет сдал позитивный тест на коронавирус.

Состав молодежной сборной U-21 покинул вратарь «Динамо» Киев Руслан Нещерет, чей тест на коронавирус показал позитивный результат.

13 ноября молодежная сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-U21. Накануне этой встречи все футболисты и тренерский штаб национальной команды сдали тесты на коронавирус, сообщается на сайте УАФ.

По итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у трех игроков: голкипера киевского "Динамо" Руслана Нещерета, а также у футболистов "Мариуполя" Артема Бондаренко и Даниила Сикана.

Таким образом, в расположении у главного тренера молодежки Руслана Ротаня остались 20 футболистов, которые и продолжат подготовку к матчу.

Поединок Мальта - Украина начнется 13 ноября в 18:00 по Киеву.

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Автор: Олег Давыгора