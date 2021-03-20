УПЛ: Ворскла одержала разгромную победу в 19-м туре и вышла на четвертое место

Полтавчане продлили серию неудач "Олимпика", который проиграл в шестой раз подряд.

"Ворскла" разгромила "Олимпик" в 19-м туре чемпионата Украины. Матч завершился со счетом 3:0. Дублем у победителей отметился Руслан Степанюк. Для "Олимпика" это поражение стало шестым подряд в чемпионате. У донецкого клуба - 17 очков и десятая позиция. "Ворскла" набрала 31 очко и поднялась на четвертое место, обойдя "Десну". "Ворскла" - "Олимпик" - 3:0 Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (автогол) "Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83), Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане, Степанюк (Челядин, 75), Кулач "Олимпик": Бетим, Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко, Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес, Нкенг Предупреждения: Кулач - Зотько Украинская Премьер-лига: 19-й тур 19-й тур УПЛ проходит 20 и 21 марта: где и когда смотреть матчи.

В стартовом поединке тура "Мариуполь" и "Минай" поделили очки.

"Днепр-1" продлил свою беспроигрышную серию, победив "Десну" в гостях. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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