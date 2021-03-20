"Ворскла" разгромила "Олимпик" в 19-м туре чемпионата Украины.
Матч завершился со счетом 3:0. Дублем у победителей отметился Руслан Степанюк.
Для "Олимпика" это поражение стало шестым подряд в чемпионате. У донецкого клуба - 17 очков и десятая позиция.
"Ворскла" набрала 31 очко и поднялась на четвертое место, обойдя "Десну".
"Ворскла" - "Олимпик" - 3:0
Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (автогол)
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83), Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане, Степанюк (Челядин, 75), Кулач
"Олимпик": Бетим, Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко, Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес, Нкенг
Предупреждения: Кулач - Зотько
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