Ворскла одержала победу / фото ФК Ворскла

"Ворскла" разгромила "Олимпик" в 19-м туре чемпионата Украины.

Матч завершился со счетом 3:0. Дублем у победителей отметился Руслан Степанюк.

Для "Олимпика" это поражение стало шестым подряд в чемпионате. У донецкого клуба - 17 очков и десятая позиция.

"Ворскла" набрала 31 очко и поднялась на четвертое место, обойдя "Десну".

"Ворскла" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (автогол)

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83), Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане, Степанюк (Челядин, 75), Кулач

"Олимпик": Бетим, Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко, Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес, Нкенг

Предупреждения: Кулач - Зотько

Украинская Премьер-лига: 19-й тур

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Автор: Антон Дударь