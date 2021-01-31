Владислав Вакула недолго был игроком "Десны" и уже нашел себе новую команду.

Черниговская "Десна" 13 января арендовала у донецкого "Шахтера" полузащитника Владислава Вакулу. Однако через две с половиной недели контракт с игроком был разорван.

"Футбольный клуб "Десна" и Владислав Вакула решили не продолжать сотрудничество. Футболист уже покинул расположение команды", - говорится в официальном заявлении "Десны" в Telegram.

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Главный тренер "Десны" в комментарии Footboom.com не стал называть причины, по которым клуб отказался от Вакулы, но подчеркнул, что это его решение:

"Вакула не будет играть в "Десне". Это пока все, что могу сказать на сегодняшний день. Это мое решение. Не буду вдаваться в подробности".

Известно, что 21-летнему Вакуле уже нашли новый клуб. Во второй половине сезона он будет на правах аренды играть за "Мариуполь". За мариупольцев он уже выступал до подписания контракта с "Шахтером".

Об этом игрок сообщил в Instagram, опубликовав фото.

"Десна": результаты сезона

Осеннюю часть сезона "Десна" завершила на третьем месте в таблице УПЛ. После 13 туров клуб из Чернигова набрал 23 очка.

Из Кубка Украины "Десна" вылетела на стадии 1/8 финала, уступив "Заре".

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Автор: Антон Дударь