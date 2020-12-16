Луганский клуб одержал победу в матче с двумя удалениями.

16 декабря состоялся перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины между двумя представителями УПЛ - "Десной" и "Зарей".

Встреча прошла в Киеве и завершилась минимальной победой луганского клуба со счетом 1:0.

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Владлен Юрченко вывел "Зарю" вперед на 16-й минуте матча ударом с пенальти.

На 59-й минуте Юрченко оставил луганский клуб в меньшинстве, получив красную карточку после VAR из-за опасной игры ногой.

На 89-й минуте составы уравнялись - у "Десны" с поля был удален Алексей Гуцуляк.

"Десна" - "Заря" - 0:1

Гол: Юрченко, 16 (с пенальти)

"Десна": Паст, Тамм (Арвеладзе, 72), Гитченко, Имереков, Конопля, Домбровский (Гуцуляк, 72), Огиря, Мостовой (Хлебас, 72), Калитвинцев, Картушов (Дегтярев, 83), Будковский

"Заря": Шевченко, Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс, Юрченко, Сайядманеш (Лунев, 82), Кабаев, Кочергин, Громов, Гладкий (Перович, 90+3)

Предупреждения: Конопля, Гуцуляк, Паст - Шевченко, Абу Ханна

Удаления: Гуцуляк, 89 - Юрченко, 59

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.

Полностью список четвертьфиналистов выглядит следующим образом: "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Колос", "Днепр-1", "Александрия", "Верес" и "Агробизнес".

В четвертьфинале сыграют только две команды не из УПЛ - "Верес" и "Агробизнес", которые представляют Первую лигу.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

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Автор: Антон Дударь