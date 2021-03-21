27-летний игрок сборной Украины помог бергамаскам закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

"Аталанта" в матче 28-го тура Серии А на выезде обыграла "Верону" со счетом 2:0.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и присоединился к обоим голам, которые были забиты в первом тайме. Сперва экс-хавбек "Зари" реализовал пенальти, а затем ассистировал Дювану Сапате. А на 87-й минуте Руслан уступил место на поле другому украинцу - экс-игрок "Шахтера" Виктор Коваленко наконец дождался своего дебюта в Серии А.

Портал Whoscored назвал Руслана лучшим игроком матча. Он получил высокий балл - 8,7! А Коваленко удовлетворился оценкой 6,1, которая является предпоследней в составе бергамасков.

Напомним, что в этом сезоне для Малиновского этот гол стал вторым забитым в национальном чемпионате Италии.

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Серия А: положение команд

"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 65 очков. Ближайший преследователь "Милан" отстает на 9 пунктов.

"Ювентус" занимает третье место и имеет 55 очков и игру в запасе.

"Аталанта" после этой победы тоже набрала 55 очков и догнала туринцев.

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Автор: Будрин Артем