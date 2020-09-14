Кравец проведет в Польше минимум год / фото lechpoznan.pl
Украинский защитник Василий Кравец на правах аренды перешел из испанского "Леганеса" в "Лех".
Об этом сообщила пресс-служба польского клуба.
Аренда рассчитана на один год. При этом у "Леха" будет приоритетное право выкупить контракт футболиста.
Кравец является воспитанником львовских "Карпат". Игрок в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Луго" в испанской Сегунде. На его счету 16 матчей и 2 ассиста.
Именно из "Луго" украинец перешел в "Леганес", но закрепиться в клубе Примеры ему не удалось.
Стоит отметить, что в составе "Леха" числится украинский защитник Владимир Костевич, который ранее подписал предварительный контракт с киевским "Динамо".
фото lechpoznan.pl
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