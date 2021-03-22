Именно Зинедин Зидан был инициатором подписания своего соотечественника в 2011 году.

Стало известно, покинет ли Рафаэль Варан мадридский "Реал" летом 2021 года. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан стремится сохранить центрального защитника за любую цену.

Об этом сообщает AS.

"Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, он - часть клуба. Нам удалось убедить Варана остаться в "Реале", - считает Зизу.

"Позиция клуба, тренера, всех людей - Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба четкие", - поделился комментарием трехкратный победитель Лиги чемпионов.

Читайте также"Он может играть до 40 лет": тренер Реала Зидан - о лидере своего коллектива

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 поединках во всех соревнованиях и дважды забил в чужие ворота.

Напомним, что на ЧМ-2018 года в России Варан помог Франции стать чемпионами мира.

Контракт Рафаэля с мадридским грандом действует до лета 2022 года и если француз не пролонгирует соглашение - то может уйти бесплатно из "королевского" клуба.

Заметим, что британские СМИ активно "сватают" Варана в "Манчестер Юнайтед".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем