Легенду киевского Динамо признали лучшим футболистом в истории Беларуси

Валентин Белькевич выступал в Украине с 1996 по 2007 годы.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Валентин Белькевич признан лучшим футболистом в истории Беларуси.

Белькевич победил в голосовании пользователей портала pressball.by, в котором приняло участие более десяти тысяч человек.

В финале голосования Белькевич обошел экс-игрока минского "Динамо", "Ювентуса", "Лечче" и "Гамба Осака" Сергея Алейникова. За экс-динамовца Киева свои голоса отдали голоса 52,9% опрошенных, за Алейникова - 47,1%.

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В полуфинальном голосовании Белькевич обошел экс-игрока "Штутгарта", "Барселоны" и ряда других клубов Александра Глеба.

Напомним, Белькевич выступал за "Динамо" Киев с 1996 по 2007 годы. Он был одним из лидеров команды, которая доходила до полуфинала Лиги чемпионов. Полузащитник провел в составе "бело-синих" 224 матча, в которых забил 51 мяч. В 2008 году белорус завершил карьеру, поиграв за азербайджанский "Интер".

Белькевича не стало 1 августа 2014 года. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что трансферы двух украинцев включены в 50 худших переходов в истории АПЛ.