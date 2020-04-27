В Испании назвали главных неудачников в истории футбола

Список был составлен из игроков и тренеров, которые проигрывали в финалах турниров.

Бывший футболист сборной Аргентины и "Барселоны" Хавьер Маскерано возглавил рейтинг главных неудачников в истории футбола.

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Об этом сообщило испанское издание Marca.

Журналисты составили топ-10 из игроков и тренеров, которые проиграли наибольшее количество финалов. Маскерано уступил в 11 решающих поединках - в шести с клубом и в пяти на уровне сборных.

Вторым в антирейтинге стал экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра, который проиграл четыре финала Лиги чемпионов. Первую тройку замкнул бывший футболист "Реала", "Баварии", "Челси" и сборной Нидерландов Арьен Роббен - шесть неудачных финалов.

В топ-10 также были включены:

4. Михаэль Баллак (6 финалов);

5. тренер Эктор Купер (6 финалов);

6. Алессандро дель Пьеро (3 финала ЛЧ и финал Евро-2000);

7. Лотар Маттеус (2 финала ЛЧ и 2 - ЧМ);

8. Гонсало Игуаин (2 финала ЛЧ и 2 - Копа Америка);

9. Джанлуиджи Буффон (3 финала ЛЧ);

10. Антони де Авила (2 финала Копа Либертадорес).

УНИАН ранее сообщал о том, что двое игроков "Шахтера" вошли в рейтинг восходящих звезд футбола.