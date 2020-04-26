В Германии футболистам запретят заниматься сексом из-за коронавируса - СМИ

Такое правило будет действовать, если у кого-то в паре присутствуют подозрительные симптомы.

Руководство немецкой Бундеслиги рассматривает концепцию возможного возобновления сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, футболистам запретят заниматься сексом и целоваться со своими партнерами, если у кого-то имеются симптомы болезни.

Также игроки получат индивидуальные бутылки для воды и не смогут делать коллективные фото и рукопожатия перед играми. На стадионе футболистам будут измерять температуру, а в клубе регулярно делать тесты на коронавирус.

Что касается болельщиков, то на стадионе во время матча смогут присутствовать не более 300 человек, включая членов команд и СМИ. Пока документ с данными правилами официально не утвержден.

Напомним, чемпионат Германии был остановлен, как и большинство футбольных турниров Европы. Практически во всех странах продолжается карантин из-за пандемии COVID-19.

УНИАН ранее также сообщал о том, что немецкий топ-клуб нашел оригинальный способ привлечь фанатов к борьбе с коронавирусом.