Матч любительских команд пришлось остановить.

Матч девятого по силе дивизиона чемпионата Англии (любительская лига) между командами "Одби Таун" и "Лестер Нирвана" не смогли доиграть из-за злой собаки.

Об этом сообщает fanbanter.co.uk.

Во втором тайме при счете 1:2 в пользу гостей на поле несколько раз выбегала овчарка. Затем она на несколько минут расположилась в технической зоне одной из команд.

Любопытно, что собака была с хозяином, однако сдвинуть ее с места не удавалось даже ему.

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В итоге после безуспешных попыток убрать собаку со стадиона, а также разговоров с ее хозяином рефери в целях безопасности на 78-й минуте решил остановить игру.

"Никогда раньше не видели, чтобы игры останавливали из-за того, что собака и ее хозяин носятся туда-сюда по полю. Судьи говорят, что игра окончена", - отметили в Twitter-аккаунте "Лестер Нирваны".

Авторы статьи назвали такую причину для отмены матча "самой нелепой в истории". А фанаты активно комментируют ситуацию в Twitter:

"То есть все игроки не могли совладать с одним мужчиной и его собакой?", "Футбольная история года", "Слышали когда-нибудь об игре, которую отменили из-за того, что хозяин не контролировал свою собаку?", "А вот и новая причина для отмены матча".

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Автор: Антон Дударь