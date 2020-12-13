В заключительном матче 13-го тура УПЛ "Александрия" принимала "Зарю". Гости одержали победу.
Луганчане вышли вперед в середине первого тайма - розыгрыш стандарта у ворот "Александрии" завершился точным ударом Дмитрия Иванисени, который отличился в третьем матче чемпионата подряд.
В дебюте второго тайма "Заря" осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Владислав Кабаев.
Однако в концовке встречи составы уравнялись - форвард "Александрии" Денис Безбородько вышел на замену на 66-й минуте, а на 82-й и 83-й минутах получил две желтые карточки, причем вторую - за разговоры.
На последних секундах "Заре" удалось удвоить свое преимущество - Аллахьяр Сайядманеш реализовал контратаку гостей.
"Заря" набрала 20 очков и завершила год на четвертом месте в УПЛ. У "Александрии" - 16 очков и восьмая позиция.
"Александрия" - "Заря" - 0:2
Голы: Иванисеня, 31, Сайядманеш, 90+5
"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух, Гордиенко (Бабогло, 80), Довгий (Стецьков, 46), Ковалец, Лучкевич (Устименко, 72), Ситало (Безбородько, 66), Третьяков (Шастал, 46)
"Заря": Василь, Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Хомченовский, 90+1), Назарина, Кабаев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 90+4), Гладкий (Сайядманеш, 54), Громов (Перович, 90+4)
Предупреждения: Довгий, Ситало, Безбородько - Кабаев, Гладкий, Абу Ханна, Шевченко, Иванисеня
Удаления: Безбородько, 83 - Кабаев, 49
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
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