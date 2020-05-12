"Это неправильно": тренер бронзового призера УПЛ выступил против возобновления сезона в конце мая
10:14, 12 мая 2020Футбол
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Владимир Шаран считает, что начинать чемпионат еще рано.
Владимир Шаран / REUTERS
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран выразил мнение, что не стоит возобновлять сезон в украинском футболе 30 мая.
Об этом специалист сказал в комментарии "Футбол NEWS".
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"Я считаю, это однозначно будет неправильно, если 30 мая возобновится чемпионат. Надеюсь, что будет принято правильное решение. В воскресенье еще 419 людей в Украине заболели коронавирусом. Поэтому я считаю, что еще рано проводить чемпионат", - сказал Шаран.
Отметим, что на момент остановки чемпионата "Александрия" занимает в УПЛ пятое место. В прошлом сезоне александрийцы стали бронзовыми призерами турнира.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УПЛ может возобновиться 30 мая. Также был разработан предварительный календарь.
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