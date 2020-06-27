Колос прервал серию из семи поражений подряд в УПЛ

В Киеве состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины.

В одном из стартовых матчей 28-го тура Украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Александрию".

Встреча команд верхней шестерки УПЛ завершилась победой "Колоса". Дублем у победителей отметился Владимир Лысенко.

"Колос" прервал свою серию поражений, которая насчитывала семь матчей. Клуб из Ковалевки набрал 29 очков и остается на шестом месте в таблице УПЛ.

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"Александрия" продлила серию поражений до четырех игр. У команды в активе 43 очка, она идет пятой.

"Колос" - "Александрия" - 2:1

Голы: Лысенко, 20, 29 - Ковалец, 47

"Колос": Волынец, Зозуля, Гавриш (Парамонов, 46), Максименко (Задоя, 59), Емец, Богданов, Милько, Ильин (Морозко, 7, Д. Костышин, 72), Смирный, Вильхамссон (Кожушко, 73), Лысенко

"Александрия": Панькив, Пашаев (Мишенко, 69), Бухал (Шендрик, 70), Дубра, Мирошниченко (Вантух, 30), Ковалец, Довгий (Грицук, 58), Банада, Задерака (Лучкевич, 46), Ситало, Третьяков

Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов - Мирошниченко

Как сообщал УНИАН, ранее в "Колосе" возмутились судейством матча с "Динамо".

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