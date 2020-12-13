"Динамо" потеряло очки, матч "Шахтера" не состоялся, а "Рух" покинул последнее место.

С 11 по 13 декабря прошли матчи 13-го тура УПЛ, который стал заключительным перед зимней паузой.

"Динамо", которое лидирует в турнире, потеряло очки в скандальном матче с "Колосом" - в игре было два пенальти и два удаления.

Матч "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за замерзшего поля стадиона в Кропивницком.

На последнем месте на зимний перерыв уходит "Днепр-1", который в ослабленном из-за коронавируса составе проиграл своему прямому конкуренту "Руху".

Результаты матчей

"Олимпик" - ПФК "Львов" - 1:1

Голы: Романовский, 76 - Кравчук, 55

"Ворскла" - "Минай" - 1:1

Голы: Кравчук, 63 - Нуриев, 14

"Рух" - "Днепр-1" - 4:1

Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84

"Динамо" - "Колос" - 2:2

Голы: Цыганков (с пенальти), 74, 84 - Селезнев (с пенальти), 49, Антюх, 87

"Ингулец" - "Шахтер" - матч не состоялся

"Десна" - "Мариуполь" - 2:0

Голы: Картушов, 50, Хльобас, 56

"Александрия" - "Заря" - 0:2

Голы: Иванисеня, 31, Сайядманеш, 90+5

Турнирная таблица

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Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.

Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса, матч "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком.

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Автор: Антон Дударь