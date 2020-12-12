"Динамо" закроет год домашним матчем против "Колоса".

В рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" примет "Колос".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Колос".

Начало - в 17.00.

Для команд это будет заключительный матч перед зимней паузой в сезоне.

После 12 туров "Динамо" лидирует в УПЛ, набрав 29 очков. У "Колоса" - 17 очков и седьмое место в таблице.

Друг против друга "Динамо" и "Колос" играли четыре раза. Киевляне выиграли в трех случаях и один раз уступили.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом этого матча. Коэффициент на победу киевлян - 1,23, на ничью - 5,80, а на победу "Колоса" - 15,50.

УПЛ, 13-й тур

Динамо - Колос

Видеотрансляция матча

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Автор: Антон Дударь