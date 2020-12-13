Поединок между "Ингульцом" и "Шахтером" не состоится 13 декабря.

Матч 13-го тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер", который должен был состояться 13 декабря на стадионе "Зирка" в Кропивницком, отменен.

Об этом сообщает журналист "Футбол NEWS" Сергей Цыгульский.

Причиной для отмены матча, который должен был начаться в 14.00, стало состояние поля в Кропивницком.

Отмечается, что предматчевое совещание между представителями клубов и делегатами матча длилось "буквально 4 минуты". Согласно решению главного арбитра, четвертого судьи и наблюдателя поединок не состоится.

"Поле не готово к проведению матча. Оно не готово принимать команды, ведь оно подмерзло и присутствует лед. Арбитр выходил на футбольное поле в бутсах проверять состояние. Он сообщил, что его бутсы не входят в землю и очень скользко. Футболистам будет опасно играть на таком поле", - сообщил журналист.

"В 10:00 всем представителям матча сообщили, что поединок не состоится", - добавил он, также отметив, что "Шахтер" в ближайшее время вылетит обратно в Киев.

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По словам Цыгульского, директор "Ингульца" Евгений Мороз сказал, что решение об отмене матча должно приниматься не позднее, чем за 60 минут до стартового свистка. Однако делегат ответил, что если поле не изменилось за сутки, то при таких погодных условиях оно уже не станет лучше.

Пресс-служба "Ингульца" в Telegram официально подтвердила отмену матча.

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Автор: Антон Дударь