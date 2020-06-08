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Представители Динамо стали лучшими по итогам 25-го тура Украинской Премьер-лиги (видео)

12:25, 08 июня 2020
Футбол
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Миколенко (справа) забил красивый гол Александрии / фото ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В экспертный совет, который выбрал динамовца, вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

В поединке против "Александрии" Миколенко отличился голом на 65-й минуте, замкнув передачу от Виталия Буяльского. Киевляне одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Лучшим тренером тура стал наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.

"Динамо" набрало 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая по дополнительным показателям от "Зари".

УНИАН ранее опубликовал все результаты 25-го тура УПЛ.

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