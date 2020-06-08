Представители Динамо стали лучшими по итогам 25-го тура Украинской Премьер-лиги (видео)

Виталий Миколенко стал автором одного из голов в поединке с "Александрией".

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко признан лучшим игроком 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. В экспертный совет, который выбрал динамовца, вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский. В поединке против "Александрии" Миколенко отличился голом на 65-й минуте, замкнув передачу от Виталия Буяльского. Киевляне одержали разгромную победу со счетом 5:1. Лучшим тренером тура стал наставник "Динамо" Алексей Михайличенко. "Динамо" набрало 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая по дополнительным показателям от "Зари". УНИАН ранее опубликовал все результаты 25-го тура УПЛ. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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