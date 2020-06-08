Представители Динамо стали лучшими по итогам 25-го тура Украинской Премьер-лиги (видео)
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко признан лучшим игроком 25-го тура Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В экспертный совет, который выбрал динамовца, вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
В поединке против "Александрии" Миколенко отличился голом на 65-й минуте, замкнув передачу от Виталия Буяльского. Киевляне одержали разгромную победу со счетом 5:1.
Лучшим тренером тура стал наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.
"Динамо" набрало 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая по дополнительным показателям от "Зари".
УНИАН ранее опубликовал все результаты 25-го тура УПЛ.
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