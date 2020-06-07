Динамо в матче с тремя пенальти и удалением разгромило Александрию (видео)

Киевляне сравнялись по очкам с "Зарей".

7 июня в 25-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Александрию". Матч проходил на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах и завершился победой хозяев со счетом 5:1.

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В первые полчаса арбитр назначил сразу три пенальти - два в ворота "Александрии" и один - "Динамо".

Удар Буяльского с точки достал вратарь Панькив, но на подборе первым оказался динамовец Кендзера, который вновь вернул мяч исполнителю наказания, а тот со второй попытки не промахнулся. На 20-й минуте Русин заработал еще один 11-метровый, который сам и реализовал, сделав счет 2:0. В середине первого тайма Кадири сфолил в штрафной киевлян, а отставание александрийцев ударом под перекладину сократил Гречишкин.

На 55-й минуте Дубра получил вторую желтую за фол и оставил гостей в меньшинстве. Спустя десять минут очередная атака "Динамо" завершилась голом - Миколенко в касание замкнул подачу Буяльского.

В концовке "Александрия" практически перестала обострять ситуацию, а команда Алексея Михайличенко еще дважды огорчила соперника. На 81-й минуте Де Пена расстрелял пустые ворота после прострела с правого фланга, а спустя две минуты Буяльский оформил дубль ударом в угол ворот.

"Динамо" - "Александрия" - 5:1

Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (с пенальти), Миколенко, 65, Де Пена, 81 - Гречишкин, 31 (с пенальти)

"Динамо": Бойко, Кендзера (Бенито, 85), Кадири, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Цитаишвили (Караваев, 63), Андриевский (Де Пена, 62), Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 84), Русин (Соль, 74)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Ковалец (Грицук, 70), Гречишкин, Банада (Гордиенко, 59), Лучкевич, Ситало (Безбородько, 69), Третьяков (Шастал, 79).

Предупреждения: Сидорчук, Кадири, Шепелев, Андриевский - Дубра, Банада

Удаление: Дубра, 55

На 14-й минуте Буяльский не забил пенальти (вратарь)

"Динамо" теперь имеет 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая по дополнительным показателям от "Зари". "Александрия" имеет 43 пункта и идет пятой.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" обыграла "Колос" в 25-м туре УПЛ.

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