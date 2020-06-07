Украинская Премьер-лига: результаты 25-го тура, таблица

Состоялись очередные поединки элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Подошел к концу 25-й тур Украинской Премьер-лиги.

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Все матчи проходили без болельщиков в связи с пандемией коронавируса. При этом матч "Ворскла" - "Карпаты" был отменен - во львовском клубе введен карантин из-за вспышки COVID-19.

Украинские гранды "Шахтер" и "Динамо" одержали победы. "Горняки" разобрались с "Десной", а "Динамо" разгромило "Александрию".

Тем временем "Заря" также набрала три очка и продолжает борьбу с киевлянами за второе место в турнирной таблице.

Результаты матчей

"Ворскла" - "Карпаты" - отменен

"Шахтер" - "Десна" - 3:2

Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 - Фаворов, 32 (с пенальти), Будковский, 88

"Заря" - "Колос" - 1:0

Гол: Кабаев, 13

"Олимпик" - "Мариуполь" - 2:2

Голы: Балашов, 16, Кравчук, 82 - Чоботенко, 35, Кащук, 85

"Динамо" - "Александрия" - 5:1

Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (с пенальти), Миколенко, 65, Де Пена, 81 - Гречишкин, 31 (с пенальти)

"Львов" - "Днепр-1" - 1:2

Голы: Шина, 31 - Цуриков, 42, Хобленко, 87

Турнирная таблица

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайличенко после разгрома "Александрии" назвал "недоразумением" поражение от "Шахтера".

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