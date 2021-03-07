УПЛ: Ингулец и Колос поделили очки

Хозяева в десятый раз в сезоне сыграли вничью.

"Ингулец" и "Колос" встречались в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч завершился без забитых голов - 0:0. Гости могли вырвать победу, но Павел Ориховский не реализовал пенальти. После этой игры у "Ингульца" - 13 очков и 11-е место в таблице, у "Колоса" - 23 очка и шестая позиция. "Ингулец" - "Колос" - 0:0 "Ингулец": Малыш, Балан, Квасный, Кучеренко, Ковалев, Шишка, Запорожец, Козак, Коваленко (Щедрый, 77), Бен-Салем, Сичинава (Шевцов, 85) "Колос": Волынец, Кравченко, Петров, Гавриш, Золотов, Богданов (Нгамба, 67), Данфа (Антюх, 59), Чурко (Ильин, 66), Милько, Ориховский, Лысенко (Исаенко, 46) Предупреждения: Коваленко, Запорожец, Козак - Чурко, Ориховский Нереализованный пенальти: Ориховский, 87 Украинская Премьер-лига: 17-й тур Поединки 17-го тура УПЛ проходят с 6 по 8 марта: где смотреть матчи.

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