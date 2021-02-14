В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Александрию". Поединок прошел на "Славутич Арене" в Запорожье, так как стадион мариупольцев находится на ремонте.
"Александрия" одержала минимальную победу благодаря голу Евгения Ситало, который направил мяч в дальний угол ворот ударом из пределов штрафной.
Читайте такжеФК Мариуполь прокомментировал пьяное ДТП с участием украинского футболистаПосле этой победы александрийцы набрали 19 очков и занимают шестое место в таблице УПЛ. У "Мариуполя" - 16 очков и девятая позиция.
"Мариуполь" - "Александрия" - 0:1
Гол: Ситало, 38
"Мариуполь": Кудрик, Мельниченко (Кирюханцев, 59), Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 82), Чех, Очеретько, Мишнев (Петерман, 83), Танковский, Топалов (Кащук, 73), Кулаков (Сикан, 74)
"Александрия": Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух, Лучкевич (Мышенко, 89), Банада, Гречишкин, Шастал (Мирошниченко, 88), Ковалец (Калюжный, 90), Ситало
Предупреждения: Кирюханцев, Очеретько, Быков, Чоботенко - Ситало, Пашаев, Мирошниченко
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