Флаги Украины, УАФ и УПЛ на Олимпийском / фото ФК Шахтер

Со второго по четвертое апреля пройдут матчи 20-го тура чемпионата Украины.

Расписание трансляций

2 апреля

19.00. "Днепр-1" - "Львов"

Трансляция - "УНИАН"

3 апреля

14:00. "Мариуполь" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Рух" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

19:30. "Десна" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 2"

4 апреля

14:00. "Минай" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 1"

17:00. "Ворскла" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

19:30. "Александрия" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 1"

Читайте такжеПоединок в УПЛ с участием Динамо пройдет с болельщиками

Украинская Премьер-лига: перед 20-м туром

  • После 19 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (46 очков), которое на 7 пунктов опережает "Шахтер".
  • В зоне вылета идет "Рух", у которого 13 очков.
  • В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
  • Украинская Премьер-лига: результаты матчей 19-го тура, таблица.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем