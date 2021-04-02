Флаги Украины, УАФ и УПЛ на Олимпийском / фото ФК Шахтер
Со второго по четвертое апреля пройдут матчи 20-го тура чемпионата Украины.
Расписание трансляций
2 апреля
19.00. "Днепр-1" - "Львов"
Трансляция - "УНИАН"
3 апреля
14:00. "Мариуполь" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Рух" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Десна" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 2"
4 апреля
14:00. "Минай" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 1"
17:00. "Ворскла" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Александрия" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 1"
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Украинская Премьер-лига: перед 20-м туром
- После 19 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (46 очков), которое на 7 пунктов опережает "Шахтер".
- В зоне вылета идет "Рух", у которого 13 очков.
- В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Украинская Премьер-лига: результаты матчей 19-го тура, таблица.
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