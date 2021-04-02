Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 20-го тура

"Шахтер" сыграет против "Ворсклы", а "Динамо" поедет в гости к "Александрии".

Со второго по четвертое апреля пройдут матчи 20-го тура чемпионата Украины. Расписание трансляций 2 апреля 19.00. "Днепр-1" - "Львов" Трансляция - "УНИАН" 3 апреля 14:00. "Мариуполь" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Рух" - "Заря" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Десна" - "Олимпик" Трансляция - "Футбол 2" 4 апреля 14:00. "Минай" - "Колос" Трансляция - "Футбол 1" 17:00. "Ворскла" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Александрия" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1" Читайте такжеПоединок в УПЛ с участием Динамо пройдет с болельщиками Украинская Премьер-лига: перед 20-м туром После 19 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (46 очков), которое на 7 пунктов опережает "Шахтер".

В зоне вылета идет "Рух", у которого 13 очков.

В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 19-го тура, таблица. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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