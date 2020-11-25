Аргентинский футболист за свою карьеру успел завоевать кубки Чемпионата мира, забить "гол столетия" и скандальный гол рукой, получивший название "рука Бога", а также попасть в топ-5 лучших футболистов мира.

Легендарный футболист Диего Марадона умер сегодня, 25 ноября, в возрасте 60 лет.

В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны.

Карьера Диего Марадоны

Аргентинский футболист за свою карьеру сыграл в таких клубах, как Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Барселона, Наполи, Севилья и Ньюэллс Олд Бойз. Всего он сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов.

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В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Достижения и титулы Марадоны

В составе сборной Аргентины Марадона ставал чемпионом мира 1986 года, а также вице-чемпионом мира 1990 года. В целом принял участие в четырех чемпионатах мира. Чемпион мира среди молодёжных команд (до 20 лет) 1979 года.

Также Марадона был признан лучший игроком чемпионата мира 1986 года.

Помимо этого, получил титулы футболиста года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Дважды был включен в состав символических сборных чемпионатов мира.

Чемпион Аргентины в составе футбольного клуба Бока Хуниорс. Двукратный чемпион Италии в составе клуба Наполи.

По результатам голосования на официальном сайте ФИФА он был выбран лучшим футболистом XX века, набрав 53,6% голосов. Однако, по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона занял третье место в рейтинге футболистов XX века.

А Международная федерация футбольной истории и статистики поставила его на 5 место в своем рейтинге лучших футболистов мира XX века.

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Марадона занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версиям журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo.

Входит в ФИФА 100. Первый обладатель почетного "Золотого мяча". Член Зала славы итальянского футбола в номинации "лучший иностранный игрок".

В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. Автор гола в ворота сборной Англии, получившего название "Гол столетия", и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира. В этой же игре Марадона забил мяч рукой, этот случай известен как "Рука Бога".

Марадона: рука Бога

Рука Бога стал один из самых знаменитых футбольных голов в истории, исполненный Диего Марадоной.

Скандальный эпизод произошел на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Тогда Марадона успел опередить вратаря и забил гол левой рукой. Однако, арбитры не заметили нарушения и засчитали гол решив, что он был забит головой.

Через четыре минуты Марадона забил в ворота англичан "гол столетия", чем принес Аргентине победу со счетом 2:1.

На послематчевой конференции Марадона заявил, что скандальный гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога".

Марадона: гол столетия

"Гол столетия" был забит на 54-й минуте четвертьфинала чемпионата мира по футболу 1986 года против Англии. Марадона, приняв мяч на своей половине поля, прорвался в штрафную английской команды, обыграв по ходу дела шесть игроков соперника, включая вратаря.

"Мы с Джоном Барнсом сидели на скамейке, раскрыв рты, когда Марадона, подхватив мяч на своей половине поля, прошёл половину нашей команды и забил гол. Его гол я не забуду никогда. Одновременно хотелось аплодировать и плакать", - прокомментировал тогда этот эпизод полузащитник англичан Крис Уоддл.

Лучшие голы Марадоны

Запомнился Марадона не только этими двумя голами. Он феерил на поле часто.

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Автор: Александр Топчий