11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Сборная Украины свой путь на турнире начнет 13 июня.
Подопечные Андрея Шевченко попали в группу С, где сыграют с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе
1-й тур. Нидерланды - Украина
Где: Амстердам, "Амстердам-Арена"
Когда: 13 июня (воскресенье), 22.00
2-й тур. Украина - Северная Македония
Где: Бухарест, "Национальный стадион"
Когда: 17 июня (четверг), 16.00
3-й тур. Украина - Австрия
Где: Бухарест, "Национальный стадион"
Когда: 21 июня (понедельник), 19.00
Плей-офф Евро-2020 стартует 27 июня.
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".
- В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.
- Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.
- Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
- В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
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