Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня.

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины свой путь на турнире начнет 13 июня.

Подопечные Андрея Шевченко попали в группу С, где сыграют с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе

1-й тур. Нидерланды - Украина

Где: Амстердам, "Амстердам-Арена"

Когда: 13 июня (воскресенье), 22.00

2-й тур. Украина - Северная Македония

Где: Бухарест, "Национальный стадион"

Когда: 17 июня (четверг), 16.00

3-й тур. Украина - Австрия

Где: Бухарест, "Национальный стадион"

Когда: 21 июня (понедельник), 19.00

Плей-офф Евро-2020 стартует 27 июня.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

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Автор: Антон Дударь