Томаш Кендзера сделал предложение своей возлюбленной.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера сделал предложение руки и сердца своей девушке - украинке Виктории.

Об этом Кендзера сообщил в Instagram.

Футболист сделал предложение в Дубае во время морской прогулки на катере.

"Она сказала "да", - написал Кендзера, а также опубликовал несколько фото.

Известно, что пара встречается уже около двух лет.

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Автор: Антон Дударь