Томаш Кендзера со своей возлюбленной / фото instagram.com/tkedziora94
Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера сделал предложение руки и сердца своей девушке - украинке Виктории.
Об этом Кендзера сообщил в Instagram.
Футболист сделал предложение в Дубае во время морской прогулки на катере.
"Она сказала "да", - написал Кендзера, а также опубликовал несколько фото.
Известно, что пара встречается уже около двух лет.
фото instagram.com/tkedziora94
фото instagram.com/tkedziora94
фото instagram.com/tkedziora94
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