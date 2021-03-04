Тайсон заявил, что Украина навсегда останется в его жизни.

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон опубликовал в сети пост с трофеями от Украинской ассоциации футбола и теплыми словами в адрес Украины.

"11 лет в стране, которая приняла меня, которая сделала меня лучше и позволила достичь высокого уровня в моей профессии. Я благодарю вас за вашу привязанность ко мне. Можете быть уверены: вы навсегда останетесь в моей жизни. Спасибо большое. Я люблю тебя, Украина", - написал Тайсон.

На фото Тайсон держит трофеи премии "Футбольные звезды Украины-2020" за победу в номинации "Лучший футболист-легионер, играющий в Украине", а также за попадание в символическую сборную среди мужчин.

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Тайсон: карьера в Украине

Тайсон переехал в Украину в 2010 году после трансфера в "Металлист". В 2013-м году он перешел в "Шахтер" за 16 миллионов евро.

За "горняков" бразилец провел 296 матчей, в которых забил 55 голов. Из донецкого клуба он вызывался в сборную Бразилии, за которую провел 7 матчей и забил 1 гол.

С "Металлистом" Тайсон дважды становился бронзовым призером УПЛ, а с "Шахтером" шесть раз выиграл золотые медали, 5 раз - Кубок Украины и 4 раза - Суперкубок.

Контракт Тайсона с "Шахтером" истечет летом этого года. В октябре 2020-го 33-летний бразилец заявил, что не будет продлевать контракт с "горняками".

Летом 2019 года Тайсона пыталась подписать "Рома", бразилец давил на "Шахтер" через соцсети, однако донецкий клуб не отпустил игрока, объяснив это тем, что римский клуб не был готов заплатить 30 миллионов отступных.

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Автор: Антон Дударь