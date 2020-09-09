Тарас Степаненко в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам.

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко объяснил, почему пропустил матч Лиги наций между сборными Испании и Украины.

Слова Степаненко приводит официальный сайт "Шахтера".

Полузащитник подчеркнул, что у него нет серьезной травмы.

"Мы - профессиональные спортсмены, поэтому всегда есть какие-то небольшие воспаления. Иногда приходится восстанавливаться в короткий отрезок времени перед играми. Слава Богу, ничего серьезного нет. Доктора еще раз меня осмотрели и сказали, что все это было из-за нагрузки. Мы провели тяжелый матч со Швейцарией, был небольшой дискомфорт, но ничего сверхъестественного", - сказал Степаненко.

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"После выходных уже приступлю к тренировкам", - добавил полузащитник.

Напомним, без Степаненко сборная Украины разгромно проиграла Испании.

Испания - Украина: итоги матча

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Автор: Антон Дударь