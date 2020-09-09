Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко объяснил, почему пропустил матч Лиги наций между сборными Испании и Украины.
Слова Степаненко приводит официальный сайт "Шахтера".
Полузащитник подчеркнул, что у него нет серьезной травмы.
"Мы - профессиональные спортсмены, поэтому всегда есть какие-то небольшие воспаления. Иногда приходится восстанавливаться в короткий отрезок времени перед играми. Слава Богу, ничего серьезного нет. Доктора еще раз меня осмотрели и сказали, что все это было из-за нагрузки. Мы провели тяжелый матч со Швейцарией, был небольшой дискомфорт, но ничего сверхъестественного", - сказал Степаненко.
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"После выходных уже приступлю к тренировкам", - добавил полузащитник.
Напомним, без Степаненко сборная Украины разгромно проиграла Испании.
Испания - Украина: итоги матча
- Сборная Украины в Мадриде проиграла Испании со счетом 0:4
- Украина повторила свое самое крупное поражение в истории и потерпела самое крупное поражение под руководством Андрея Шевченко. Ранее Украина трижды в истории проигрывала со счетом 0:4 (Хорватии в 1995 году, Испании в 2006-м и Чехии в 2011-м).
- Беспроигрышная серия команды Шевченко прервалась на отметке в 12 матчей. Она длилась с ноября 2018 года.
- Андрей Шевченко прокомментировал итоги матча, отметив, что у него нет претензий к игрокам.
- Футболисты сборной Украины подвели итоги игры, отметив, что приходилось "бегать без мяча".
- В первом матче Лиги наций 2020-2021 украинская сборная со счетом 2:1 выиграла у команды Швейцарии. После двух туров Украина с 3 очками занимает в своей группе второе место.
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