На групповом этапе еврокубков украинские команды набрали всего пять очков.

Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА и теперь занимает 12-ю строчку.

В рейтинге Украину опередила Шотландия.

В активе украинской ассоциации 29,900 балла, у шотландцев - 30,125. На 13-й строчке вслед за Украиной идет Турция - 28,800 балла.

Стоит отметить, что клубы из стран, которые занимают 7-15 места в таблице, получают одинаковое количество мест в еврокубках - два в Лиге чемпионов, одно в Лиге Европы и два в Лиге конференций.

При этом стадии, на которых в борьбу вступают команды, отличаются. 12-е место лишает страну прямой путевки в групповой этап ЛЧ. Чемпион будет стартовать с плей-офф квалификации, а вторая команда - со второго раунда отбора.

Украинские клубы в еврокубках: главное

Украину на групповом этапе Лиги чемпионов представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". В группе Лиги Европы играет луганская "Заря".

Три команды в двух турах смогли набрать всего пять очков. В прошлом туре ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" (0:0), а "Динамо" - с "Ференцварошем" (2:2).

Луганская "Заря" накануне потерпела второе подряд поражение. В Запорожье подопечные Виктора Скрипника уступили "Браге" (1:2).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь