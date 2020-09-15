На игру назначена британская бригада арбитров.

Поединок за Суперкубок УЕФА между мюнхенской "Баварией" и испанской "Севильей" обслужит английский рефери Энтони Тейлор.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Тейлора будут Гарри Бесвик и Адам Нанн. За VAR будет отвечать Стюарт Атвелл, а его ассистентом станет Пол Тирни. Резервным судьей назначен Орель Гринфельд из Израиля.

Тейлор работает судьей с 2002 года. Он имеет большой опыт работы на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и крупных турнирах сборных.

Прошлым матчем, на котором работал британский рефери, был четвертьфинал Лиги чемпионов-2019/20. Тогда ПСЖ обыграл "Аталанту" со счетом 2:1.

Также Тейлор уже судил игру за Суперкубок УЕФА в 2014-м году, когда "Реал" обыграл "Севилью" - 2:0.

Суперкубок УЕФА: главное

Матч пройдет 24 сентября в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

"Бавария" стала участником Суперкубка УЕФА после того, как в финале Лиги чемпионов обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

"Севилья" является действующим победителем Лиги Европы. В решающем поединке испанцы одолели "Интер" - 3:2.

В прошлом году в матче за Суперкубок УЕФА встречались "Ливерпуль" и "Челси", а победу одержали мерсисайдцы в серии пенальти со счетом 5:4 (игровое время - 2:2).

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Перевод: Данил Слесь