Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча против Украины в шестом туре группового этапа Лиги наций.
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Слова специалиста приводит zbirna.com.
"Команда потратила много сил в матче против Испании, но завтра вечером она будет в полной готовности. После финального свистка я сразу подумал о следующей игре, так как будет отсутствовать много игроков. Вот почему мы довызвали еще трех исполнителей.
Нам очень важно остаться в Лиге А, чтобы снова играть против таких хороших команд, как Испания. Мы хотим победить завтра и горды тем, что смогли обеспечить матчу с Украиной статус своеобразного плей-офф", - сказал Петкович.
Тренер добавил, что рассчитывает на игру первым номером в предстоящем поединке:
"Стиль игры нужно адаптировать к сопернику. В матче с Испанией мы были вынуждены частенько действовать от обороны. Против Украины это будет выглядеть иначе. Наша цель - доминировать в поединке с каждым соперником. В зависимости от возможности, конечно.
Украина - хорошая команда. Она сильна в движении и единоборствах. Она демонстрирует специфический стиль, что мы уже могли оценить".
Швейцария - Украина: перед матчем
- Матч Швейцария - Украина должен состояться в Люцерне 17 ноября. Начало - в 21.45. Где смотреть матч по ТВ.
- Перед матчем стало известно, что у троих футболистов сборной Украины подтвердился коронавирус. Перед игрой украинские футболисты еще раз пройдут тестирование, после чего решится судьба поединка.
- По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.
Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.
- В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.
- В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.
- Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.
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