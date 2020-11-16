Владимир Петкович отметил, что его команда не будет отсиживаться в защите против украинцев.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча против Украины в шестом туре группового этапа Лиги наций.

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Слова специалиста приводит zbirna.com.

"Команда потратила много сил в матче против Испании, но завтра вечером она будет в полной готовности. После финального свистка я сразу подумал о следующей игре, так как будет отсутствовать много игроков. Вот почему мы довызвали еще трех исполнителей.

Нам очень важно остаться в Лиге А, чтобы снова играть против таких хороших команд, как Испания. Мы хотим победить завтра и горды тем, что смогли обеспечить матчу с Украиной статус своеобразного плей-офф", - сказал Петкович.

Тренер добавил, что рассчитывает на игру первым номером в предстоящем поединке:

"Стиль игры нужно адаптировать к сопернику. В матче с Испанией мы были вынуждены частенько действовать от обороны. Против Украины это будет выглядеть иначе. Наша цель - доминировать в поединке с каждым соперником. В зависимости от возможности, конечно.

Украина - хорошая команда. Она сильна в движении и единоборствах. Она демонстрирует специфический стиль, что мы уже могли оценить".

Швейцария - Украина: перед матчем

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Автор: Данил Слесь