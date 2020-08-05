Шахтер прервал негативную серию в еврокубках, которая длилась с 2017 года

Команда Луиша Каштру впервые за долгое время сохранила свои ворота за замке.

Донецкий "Шахтер" победой над "Вольфсбургом" в Киеве прервал негативную серию в еврокубках.

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Команда Луиша Каштру обыграла соперника со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы - первая встреча команд также завершилась победой дончан 2:1.

В минувшем поединке "горняки" прервали серию с пропущенными голами на международной арене. До второй встречи с немцами чемпион Украины пропускал голы в 26 матчах подряд.

Предыдущий "сухой" поединок "Шахтер" провел еще 16 февраля 2017 года в 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты" (1:0).

В четвертьфинале "Шахтер" встретится с победителем противостояния "Базеля" и "Айнтрахта". Команды проведут ответную встречу 6 августа, а первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0.

Четвертьфинальные поединки Лиги Европы будут проходить в Германии. "Шахтер" сыграет 11 августа в Гельзенкирхене.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Вольфсбург".

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