Шахтер прервал негативную серию в еврокубках, которая длилась с 2017 года
Донецкий "Шахтер" победой над "Вольфсбургом" в Киеве прервал негативную серию в еврокубках.
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Команда Луиша Каштру обыграла соперника со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы - первая встреча команд также завершилась победой дончан 2:1.
В минувшем поединке "горняки" прервали серию с пропущенными голами на международной арене. До второй встречи с немцами чемпион Украины пропускал голы в 26 матчах подряд.
Предыдущий "сухой" поединок "Шахтер" провел еще 16 февраля 2017 года в 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты" (1:0).
В четвертьфинале "Шахтер" встретится с победителем противостояния "Базеля" и "Айнтрахта". Команды проведут ответную встречу 6 августа, а первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0.
Четвертьфинальные поединки Лиги Европы будут проходить в Германии. "Шахтер" сыграет 11 августа в Гельзенкирхене.
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Вольфсбург".
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