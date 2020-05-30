Футболисты Шахтера и Динамо сдали тесты на коронавирус перед всеукраинским дерби

"Шахтер" и "Динамо" встретятся в Киеве 31 мая.

Игроки, тренеры и персонал донецкого "Шахтера", а также киевского "Динамо" сдали тесты на коронавирус перед возобновлением чемпионата Украины.

Об этом сообщают пресс-службы "горняков" и динамовцев.

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"Шахтер" уже сообщил, что по результатам анализов все в клубе здоровы.

В "Динамо" заявили, что результаты тестов будут получены в субботу вечером или в воскресенье утром.

Напомним, в обоих клубах тестирование на коронавирус проводилось уже во второй раз. В первый раз футболистов, тренеров и персонал проверяли перед возобновлением тренировочного процесса.

Матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет 31 мая на "Олимпийском". Начало - в 17.00.

Ранее УНИАН также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Шахтера" и "Динамо".

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