"Шахтер" сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах при пустых трибунах.

Министерство здравоохранения Украины отменило свое первоначальное решение и запретило проводить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах со зрителями.

Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера".

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Предыдущее решение Минздрава (о том, что матч может пройти со зрителями) отменено в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Всем, кто уже приобрел билеты на матч, деньги автоматически вернут на банковскую карту в течение 3–14 дней .

Вице-президент "Шахтера" Борис Колесников на своей странице в Facebook опубликовал письмо Минздрава.

"Также сообщаем, что проведение любых международных матчей со зрителями невозможно до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в письме за подписью министра здравоохранения Максима Степанова.

"Шахтер" в Лиге чемпионов: главное

Первый домашний матч в Лиге чемпионов 2020-2021 (против "Интера") "Шахтер" провел с болельщиками.

В двух стартовых турах "горняки" набрали 4 очка (победа над "Реалом" со счетом 3:2 и ничья с "Интером" - 0:0) и возглавляют свою группу.

Матч "Шахтер" - "Боруссия" М пройдет 3 ноября. Начало - в 19.55.

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Автор: Антон Дударь